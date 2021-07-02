2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte 2021 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

LGS 2021 sınavı binlerce öğrencinin katılımı ile Haziran ayında gerçekleşmişti. 2021 liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri lise tercihi yapacak öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Heyecanla beklenen yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden yayınlandı. Öğrencilere ve velilere rehber niteliğinde olan 2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri robotuna nasıl erişileceği merak konusu. Peki 2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri nasıl öğrenilir?

2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

Heyecanla beklenen ve binlerce adayın katıldığı LGS 2021 sınavı sonrası liselerin 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri merak edilmeye başlandı.

LGS 2021 sınav sonuçları birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

Lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere rehber olacak niteliğinde olan e-Okul 2021 LGS lise kontenjan bilgileri ve okulların yüzdelik dilimleri robotu, öğrencilerin erişimine açılmış durumda.

Tercih robotu, ikamet edilmekte olan adresin ve öğrenci bilgilerinin girilmesiyle beraber konuma yakın olan okulları listeliyor.