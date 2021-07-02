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  4. 2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte 2021 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte 2021 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

02.07.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran tarihinde düzenlenen LGS 2021 sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşmişti. Sonuçların açıklanmasının sonrasında 2021 liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri de e-Okul üzerinden yayınlandı. Lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere ve velilere rehber niteliği taşıyan 2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri robotu erişime açılmış durumda. Peki 2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

LGS 2021 sınavı binlerce öğrencinin katılımı ile Haziran ayında gerçekleşmişti. 2021 liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri lise tercihi yapacak öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Heyecanla beklenen yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden yayınlandı. Öğrencilere ve velilere rehber niteliğinde olan 2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri robotuna nasıl erişileceği merak konusu. Peki 2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri nasıl öğrenilir?

2021 e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

Heyecanla beklenen ve binlerce adayın katıldığı LGS 2021 sınavı sonrası liselerin 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri merak edilmeye başlandı.
LGS 2021 sınav sonuçları birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.
Lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere rehber olacak niteliğinde olan e-Okul 2021 LGS lise kontenjan bilgileri ve okulların yüzdelik dilimleri robotu, öğrencilerin erişimine açılmış durumda.
Tercih robotu, ikamet edilmekte olan adresin ve öğrenci bilgilerinin girilmesiyle beraber konuma yakın olan okulları listeliyor.

2020 senesinden bazı liselerin yüzdelik dilimleri...

2020 senesinden bazı liselerin yüzdelik dilimleri...
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ: Taban Puan: 484,38 En yüksek yüzdelik dilim: 0,7 En düşük yüzdelik dilim: 0,11 GALATASARAY LİSESİ: Taban Puan: 494,937 En yüksek yüzdelik dilim: 0,01 En düşük yüzdelik dilim: 0,02 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ-ANKARA : Taban Puan: 495,1 En yüksek yüzdelik dilim: 0,01 En düşük yüzdelik dilim: 0,09 HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ: Taban Puan: 465,87 En yüksek yüzdelik dilim: 2,44 En düşük yüzdelik dilim: 1,5 ATATÜRK LİSESİ-İZMİR: Taban Puan: 460,3406 En yüksek yüzdelik dilim: 1,07 En düşük yüzdelik dilim:0,09 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ: Taban Puan: 489,67 En yüksek yüzdelik dilim: 0,34 En düşük yüzdelik dilim: 0,06
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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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