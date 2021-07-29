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  4. 2021 eşit ağırlık bölümleri taban puanları! İşte ÖSYM 2021 üniversite eşit ağırlık bölümleri başarı sıralaması...

2021 eşit ağırlık bölümleri taban puanları! İşte ÖSYM 2021 üniversite eşit ağırlık bölümleri başarı sıralaması...

29.07.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını merak ediyor. 28 Temmuz tarihinde açıklanan sonuçlar sonrası eşit ağırlık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması merak konusu oldu. Peki 2021 eşit ağırlık bölümleri taban puanları ne kadar? İşte ÖSYM 2021 üniversite eşit ağırlık bölümleri başarı sıralaması...

28 Temmuz tarihinde YKS sınavının sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını merak etmeye başladı. Özellikle puanlar ile beraber başarı sıralaması da merak ediliyor. Peki 2021 eşit ağırlık bölümleri taban puanları ne kadar?

2021 eşit ağırlık bölümleri taban puanları...

2021 YKS sınavı sonrası eşit ağırlık bölümlerinin 2021 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. Son yerleştirme puanları, sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tarafından merak ediliyor.
TYT ve YKS sınavına göre gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabiliyor. ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların ilanı sonrası eşit ağırlık bölümleri araştırılmaya başlandı.

2021 eşit ağırlık bölümleri taban puanları ne kadar?

2021 eşit ağırlık bölümleri taban puanları ne kadar?
Sosyoloji bölümünde pek çok üniversitede burslu veya burssuz olarak okuma fırsatı bulunmakta.
İç Mimarlık ve Çevre bölümü ise İstanbul Gelişim Üniversitesi , İstanbul Kültür Üniversitesi gibi okullarda yer alıyor.
Diğer tüm eşit ağırlık puanlarına ilgili link üzerinden erişebilirsiniz: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
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