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2021 GSB sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? İşte GSB sözlü sınav hakkında bilgiler...

16.10.2021 03:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapılacak. GSB işçi alımı için kura çekimi sonrası sonuçlar belli oldu. Peki 2021 GSB sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? İşte GSB sözlü sınav hakkında bilgiler...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Gerçekleşen kura çekimi sonrası sonuçlar açıklandı. Peki 2021 GSB sözlü mülakatları ne zaman?

GSB SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

GSB sözlü mülakatlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kura çekimi sonrasında sözlü sınava girmeye hak kazanan kişiler, Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava girecek.
Sınav yeri ve tarihleri ise " www.gsb.gov.tr " adresinden belirtilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır."

2021 GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

2021 GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?
1) Kura çekiminin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır. 2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından; a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan) b) Genel kültür, (30 puan) c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan) d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
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sınav

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