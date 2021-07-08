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2021 İl içi öğretmen atamaları: İl içi öğretmen atama başvuruları ne zaman? İl içi öğretmen atama başvuruları başlıyor!

08.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atamalarında il içi yer değiştirme başvurusu ekranı öğretmenlerin erişimine açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre öğretmen atamalarında il içi atama başvurularının tarihi netleşti. İl içi yer değiştirme için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler, ‘2021 il içi atama başvuruları ne zaman?’ sorusunun cevabını arıyor.

Öğretmenler için il içi yer değiştirme başvuru takvimi MEB tarafından açıklandı. İsteğe bağlı veya zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler, il içi yer değiştirme taleplerini başvuru tarihlerinde gerçekleştirebilecek. Peki 2021 il içi yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? İl içi öğretmen atama başvuruları ne zaman?

İl içi öğretmen atama başvuru ekranı için TIKLAYIN!

İl içi öğretmen atama başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 – 14 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Öğretmenler, iller arası isteğe bağlı veya zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurularını ise 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında tamamlayacak.

İl içi öğretmen atama başvuru şartları neler?

İl içi öğretmen atama başvuru şartları neler?
Adaylığı kaldırılmış olmak,
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular elektronik ortamda 8 – 14 Temmuz tarihleri arasında ‘mebbis.meb.gov.tr’ ya da ‘personel.meb.gov.tr’ üzerinden yapılacak.
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öğretmen ataması Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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