2021 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?

Vatandaşlar askerlik yerleri ile ilgili araştırmalara başladı. Askere gitme hazırlığı içerisinde olan vatandaşlar gelecek yeni açıklamaları bekliyor. Peki 2021 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Aynı zamanda sınıflandırılmış olan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil olmak üzere) er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler dışında)

Yine yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde; a. e-Devlet’ten öncelikle “Kovid-19” anketini dolduracaklar, b. Anketin ardından yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar, c. Test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar, ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren 3 günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar, d. Fakat sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler, e. Test sonucu, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet’ten alabilecekler, f. Sevk belgesini alan kişiler birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler, g. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayan kişiler askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır. ğ. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.