HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 KPSS (Alan Bilgisi, AÖBT) sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 KPSS (Alan Bilgisi, AÖBT) sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

24.08.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Alan Bilgisi, AÖBT sınavları sonuçları sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. 'KPSS sonuçları açıklandı mı?' sorusu sıklıkla sorgulanıyor. ÖSYM tarafından sınavın ilan edilme tarihi de belli oldu. Peki 2021 KPSS (Alan Bilgisi, AÖBT) sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. 'KPSS sonuçları açıklandı mı?' sorusu sıklıkla sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından sınavın ilan edilme tarihi açıklanırken, sonuçların nereden öğrenileceği de belli oldu. Peki 2021 KPSS (Alan Bilgisi, AÖBT) sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 KPSS AÖBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı sonrası sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılıyor.
Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasıyla birlikte "KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusu merak ediliyor.
2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimine göre belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde adaylara duyurulmuş olacak.
Merakla takip edilen sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Adaylara sınav sonuç belgesi ise ayrı olarak basılmayacak ve adayların adreslerine gönderim yapılmayacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Ersoy'a Taliban'dan müdahale

Gazeteci Ersoy'a Taliban'dan müdahale

Yüz yüze eğitime günler kala 81 ile gönderildi

Yüz yüze eğitime günler kala 81 ile gönderildi

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

Ürperten açıklama: Koronavirüs kabusunun yeni adı Kovid-22

Ürperten açıklama: Koronavirüs kabusunun yeni adı Kovid-22

Büyük buluşma! Can, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

Büyük buluşma! Can, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.