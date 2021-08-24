2021 KPSS (Alan Bilgisi, AÖBT) sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. 'KPSS sonuçları açıklandı mı?' sorusu sıklıkla sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından sınavın ilan edilme tarihi açıklanırken, sonuçların nereden öğrenileceği de belli oldu. Peki 2021 KPSS (Alan Bilgisi, AÖBT) sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 KPSS AÖBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı sonrası sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılıyor.

Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasıyla birlikte "KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusu merak ediliyor.

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimine göre belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde adaylara duyurulmuş olacak.

Merakla takip edilen sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.