2021 KPSS Ayşe Begüm Onbaşı sorusu cevabı nedir? 2021 KPSS sorusundaki Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

2021 KPSS sınavı sabah saatlerinde binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Sınav sonrası özellikle en çok konuşulan sorulardan biri Ayşe Begüm Onbaşı sorusu oldu. Peki 2021 KPSS Ayşe Begüm Onbaşı sorusu cevabı nedir?

2021 KPSS Ayşe Begüm Onbaşı sorusu cevabı ne?

Binlerce adayın katıldığı ve 1 Ağustos Pazar günü düzenlenen 2021 KPSS genel yetenek ve alan bilgisi sınavı sonrası bazı soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

En çok araştırılan sorulardan biri de Cimnastik dünya şampiyonu Ayşe Begüm onbaşı ile ilgili sorulan bir soru oldu.

KPSS sınavında "2021 aerobik cimnastik dünya şampiyonu sporcumuz kimdir?" sorusu sorusu adaylara yöneltildi. Söz konusu sorunun doğru yanıtı Ayşe Begüm Onbaşı idi.

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı, Akhisar'da 2001 senesinde dünyaya geldi. 11 yaşından bu yana milli forma giyen genç futbolcu Red Bull atleti olarak spor hayatını sürdürmekte. Ayşe Begüm Onbaşı henüz 3 yaşındayken sporla tanışmıştır. Küçük yaşlarda Akhisar'da bale eğitimi alan Onbaşı, İspanyol öğretmeninin dikkatini çekmiş ve genç sporcu hocasının yönlendirmesi ile beraber jimnastiğe başlamıştır.