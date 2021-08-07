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2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama...

07.08.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ve sınavın tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 yılına ilişkin KPSS ÖABT sınavının giriş tarihi yaklaştı. Adaylar sınava girecekleri kurumları da araştırıyor. Peki 2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman? İşte KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama...

2021 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ve sınavın tarihi adaylar tarafından araştrılıyor. Sınava kısa bir süre kala adaylar sınava girecekleri kurumları da sorgulamak istiyor. Peki 2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için geri sayım devam ediyor.
Başvurularını yapan adaylar sınava hangi okulda gireceklerini de merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılmış olan açıklamaya göre adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
2021-KPSS ÖABT sınavına katılım sağlayan adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmış durumda. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile beraber görüntüleyebilecek.

Sınav tarihi ne zaman?

Sınav tarihi ne zaman?
2021 KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos günü saat 10.15'te ve 14.45'te yapılacak. İlk oturumda adaylara 150 dakika, ikinci oturumda ise 120 dakika süre verilecek. Sınav, İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanı için oturum saat 14.45'te, diğer ÖABT alanları için ise saat 10.15'te yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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