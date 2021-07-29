2021 KPSS Sınav giriş yerleri: 2021 KPSS A Grubu sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

2021 KPSS A Grubu sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM, hem sosyal medya hem de resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, adayların https://ais.osym.gov.tr adresinden, 29 Temmuz tarihi itibariyle KPSS sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını bildirdi. Adaylar, KPSS sınav giriş yerlerini TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. KPSS A Grubu sınav giriş yerini öğrenmek için TIKLAYIN!

2021 KPSS A Grubu sınav giriş yerleri açıklandı!

ÖSYM, hem sosyal medya hem de resmi internet sitesi üzerinden 2021 KPSS A Grubu sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, ‘07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.’

‘Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.’ denildi.

Bunun yanında ÖSYM, sınav saatleri ile ilgili adaylara uyarıda bulundu. Buna göre; 07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.