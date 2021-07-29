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2021 KPSS Sınav giriş yerleri: 2021 KPSS A Grubu sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

29.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce insanın kamuda çalışmak için girdiği KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumu sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinde yaptığı paylaşımda, adayların https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, sınav giriş yerlerini öğrenebileceklerini ifade etti. İşte 2021 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası!

2021 KPSS A Grubu sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM, hem sosyal medya hem de resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, adayların https://ais.osym.gov.tr adresinden, 29 Temmuz tarihi itibariyle KPSS sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını bildirdi. Adaylar, KPSS sınav giriş yerlerini TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KPSS A Grubu sınav giriş yerini öğrenmek için TIKLAYIN!

2021 KPSS A Grubu sınav giriş yerleri açıklandı!

ÖSYM, hem sosyal medya hem de resmi internet sitesi üzerinden 2021 KPSS A Grubu sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM’den yapılan açıklamada, ‘07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.’
‘Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.’ denildi.

Bunun yanında ÖSYM, sınav saatleri ile ilgili adaylara uyarıda bulundu. Buna göre;

Bunun yanında ÖSYM, sınav saatleri ile ilgili adaylara uyarıda bulundu. Buna göre;
07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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