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  4. 2021 KPSS sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 KPSS sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

13.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmuştu. Ancak yapılan diğer sınavların belirtilen tarihten önce açıklanması, KPSS sonuçlarının da ÖSYM'nin belirttiği adresten önce açıklama ihtimali olup olmadığı sorusunu ortaya çıkardı. KPSS sonuçları açıklandığında sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden kontrol edilecek. İşte merak edilenler...

KPSS'ye katılan milyonlarca adayın gözleri sınav sonucunun açıklanacağı tarihte. Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları belli olduğunda adaylar sonuçlarına ÖSYM AİS üzerinden erişecek. ÖSYM 2021 sınav takvimine göre KPSS sonuçlarını 16 Eylül'de açıklanacak. İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'ye göre KPSS sonuçları Eylül ayının 16'sında açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin " https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenecek.
Sınav sonucunu öğrenmek için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin sistemine giriş yapılacak.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
KPSS'ye kamuda memur olmak isteyen binlerce aday katılım gösterdi. KPSS sonuçlarının bu haftanın başlarında açıklanabileceği ifade ediliyor.
KPSS sonuçları, sonuçların erişime açılmasından sonra iki yıl süreyle geçerli oluyor. Öğretmen adaylarının puanları ise 1 yıl geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu. Aday puanlarının bu atamalara yetişip yetişmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
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ÖSYM KPSS

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