HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?

03.08.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından geçekleştirilen KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri sınavı geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 2021 KPSS soruları ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. İşte KPSS soruları ve cevapları...

1 Ağustos 2021 Pazar gerçekleşen KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri sınavına giren binlerce aday gözlerini KPSS sonucunun ne zaman belli olacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevirdi. KPSS soru ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. İşte ayrıntılar...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçlarının 16 Eylül 2021'de açıklanacağı belli oldu. Sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görebilecek.
Sonuçlar açıklandığında adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile "https://sonuc.osym.gov.tr" adresine giriş yaparak öğrenebilir.
Sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adayların evlerine gönderilmeyeceği açıklandı.
Elektronik ortamdan görüntülenecek sınav sonuç belgesinde, adayların sorulara verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte KPSS puanları yer alacak.

2021 KPSS SORU VE CEVAPLARI

2021 KPSS SORU VE CEVAPLARI
Sınavın sorularının yüzde 10'u erişime açıldı. Kitapçığı görüntülemek için "https://ais.osym.gov.tr/" adresine gidiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

İl il yangınlarda son durum

İl il yangınlarda son durum

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.