2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?

1 Ağustos 2021 Pazar gerçekleşen KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri sınavına giren binlerce aday gözlerini KPSS sonucunun ne zaman belli olacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevirdi. KPSS soru ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. İşte ayrıntılar...
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçlarının 16 Eylül 2021'de açıklanacağı belli oldu. Sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görebilecek.
Sonuçlar açıklandığında adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile "https://sonuc.osym.gov.tr" adresine giriş yaparak öğrenebilir.
Sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adayların evlerine gönderilmeyeceği açıklandı.
Elektronik ortamdan görüntülenecek sınav sonuç belgesinde, adayların sorulara verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte KPSS puanları yer alacak.
2021 KPSS SORU VE CEVAPLARI
Sınavın sorularının yüzde 10'u erişime açıldı. Kitapçığı görüntülemek için "https://ais.osym.gov.tr/" adresine gidiniz.
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