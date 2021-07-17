2021 Kurban bayramı namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara ve İzmir bayram namazı saatlerini paylaştı!

2021 yılı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için hazırlıklar sürerken, bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. Peki 2021 Kurban bayramı namazı saat kaçta?