2021 LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? 2021 MEB LGS 2. tercihler başladı mı, nasıl nakil yapılır?

Öğrenci ve veliler LGS tercihleri ile ilgili süreci ilgiyle takip ediyor. 26 Temmuz'da açıklanacağı belirtilen LGS 1. tercih sonuçları bugün açıklandı. LGS 2.tercihlerin ne zaman başlayacağı ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2021 LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

LGS 2. tercihler ne zaman?

Daha önce 26 Temmuz'da açıklanması beklenen LGS lise tercih sonuçları bugün açıklandı.

"LGS 2.tercihler ne zaman?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili gerekli bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

LGS 2.tercihlerinin tarihleri de belli oldu. İkinci nakil dönemi başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yapılan başvuruların sonuçları ise 9 Ağustos 2021 tarihinde MEB tarafından açıklanacak.