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2021 LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? 2021 MEB LGS 2. tercihler başladı mı, nasıl nakil yapılır?

26.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Bugün LGS 1. tercih sonuçlarının açıklanması sonrası LGS 2.tercihlerin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki 2021 LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? 2021 MEB LGS 2. tercihler başladı mı, nasıl nakil yapılır? İşte merak edilenler...

Öğrenci ve veliler LGS tercihleri ile ilgili süreci ilgiyle takip ediyor. 26 Temmuz'da açıklanacağı belirtilen LGS 1. tercih sonuçları bugün açıklandı. LGS 2.tercihlerin ne zaman başlayacağı ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2021 LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

LGS 2. tercihler ne zaman?

Daha önce 26 Temmuz'da açıklanması beklenen LGS lise tercih sonuçları bugün açıklandı.
"LGS 2.tercihler ne zaman?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili gerekli bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.
LGS 2.tercihlerinin tarihleri de belli oldu. İkinci nakil dönemi başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Yapılan başvuruların sonuçları ise 9 Ağustos 2021 tarihinde MEB tarafından açıklanacak.

2021 LGS yerleştirme nakil başvurusu takvimi...

2021 LGS yerleştirme nakil başvurusu takvimi...
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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