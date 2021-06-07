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2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS'de kim birinci oldu? LGS sonuçları açıklandı!

07.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin iyi bir liseye girmek için dönem boyu çalıştıkları LGS sınavı 6 Haziran 2021'de gerçekleşmişti. Binlerce öğrenci sınavda kendilerine yöneltilen soruları belirlenen süre içerisinde çözmeye çalıştı. "2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu?" , "2021 LGS'de kim birinci oldu?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşta ayrıntılar...

Liselere Geçiş Sistemi sınavı geride kaldı. Şimdi öğrenciler sınav sonucu ve sıralamasını kontrol aşamasındalar. "2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu?" , "2021 LGS'de kim birinci oldu?" sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS sonuçları ve LGS'de kaç kişinin 500 puan alarak birinci olduğu açıklandı! İşte ayrıntılar...

LGS'de kaç kişi birinci oldu?

2021 LGS sınavına bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvuruda bulundu. Uzmanlar bu adayların, yaklaşık olarak 1 milyonun sınava katılmış olabileceğini açıkladı.
Geçen sene sınava giren öğrenci sayısının 1 milyon 800 bin olduğu biliniyordu. 2012 yılında ise 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği sebebiyle ilkokula 600 bine varan fazladan yeni kayıtların yapılması ve bu öğrencilerin de 2020 LGS' de sınava giriyor olması büyük bir katılım oranını göstermişti.

Yerleşme sayısında artış

Yerleşme sayısında artış
Bu sene öğrenci sayısının normal seviyeye gelmesi nedeniyle, öğrencilerin nitelikli okullara yerleşme durumunun önceki yıla göre daha fazla artış gösterdiği söyleniyor.

Toplamda 174 bin 160 kontenjan

Toplamda 174 bin 160 kontenjan
LGS kapsamında bulunan merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilmesi yapılacak. Bu çerçevede sınavla öğrenci alan okullara toplamda 174 bin 160 öğrenci alımı yapılacak.
Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930, sosyal bilimler liselerine ise 10 bin 142 kontenjan ayrılmış durumda.
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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