2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS'de kim birinci oldu? LGS sonuçları açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi sınavı geride kaldı. Şimdi öğrenciler sınav sonucu ve sıralamasını kontrol aşamasındalar. "2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu?" , "2021 LGS'de kim birinci oldu?" sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS sonuçları ve LGS'de kaç kişinin 500 puan alarak birinci olduğu açıklandı! İşte ayrıntılar...

LGS'de kaç kişi birinci oldu?

2021 LGS sınavına bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvuruda bulundu. Uzmanlar bu adayların, yaklaşık olarak 1 milyonun sınava katılmış olabileceğini açıkladı.

Geçen sene sınava giren öğrenci sayısının 1 milyon 800 bin olduğu biliniyordu. 2012 yılında ise 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği sebebiyle ilkokula 600 bine varan fazladan yeni kayıtların yapılması ve bu öğrencilerin de 2020 LGS' de sınava giriyor olması büyük bir katılım oranını göstermişti.

Yerleşme sayısında artış Bu sene öğrenci sayısının normal seviyeye gelmesi nedeniyle, öğrencilerin nitelikli okullara yerleşme durumunun önceki yıla göre daha fazla artış gösterdiği söyleniyor.

Toplamda 174 bin 160 kontenjan LGS kapsamında bulunan merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilmesi yapılacak. Bu çerçevede sınavla öğrenci alan okullara toplamda 174 bin 160 öğrenci alımı yapılacak.