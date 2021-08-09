2021 LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! 2021 LGS 2. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 LGS sınavının ardından ikinci nakil sonuçları merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 LGS ikinci nakil sonuçları da belli oldu. Buna göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiği açıklandı. Peki 2021 LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı!

2021 LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları merakla bekleniyordu. Son gelişmelere göre LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını ve tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini açıkladı.

Bakan Mahmut Özer, iki nakil sürecinde de herhangi bir okula girememiş olan öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları vasıtasıyla yerleştirileceğini belirtti. Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlar tarafından 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını ifade etti ve "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." şeklinde konuştu.