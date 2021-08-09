HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! 2021 LGS 2. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! 2021 LGS 2. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

09.08.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 LGS sınavı sonrası yerleştirme maratonu başlamış ve öğrencilerin yaptığı tercihler sonrası ilk nakiller gerçekleşmişti. Son gelişmeye göre 2021 LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları da açıklandı. Peki 2021 LGS 2. tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS 2. nakil sonuçları ve ayrıntılar...

2021 LGS sınavının ardından ikinci nakil sonuçları merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 LGS ikinci nakil sonuçları da belli oldu. Buna göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiği açıklandı. Peki 2021 LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı!

2021 LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları merakla bekleniyordu. Son gelişmelere göre LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı.
Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını ve tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini açıkladı.
Bakan Mahmut Özer, iki nakil sürecinde de herhangi bir okula girememiş olan öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları vasıtasıyla yerleştirileceğini belirtti. Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlar tarafından 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını ifade etti ve "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." şeklinde konuştu.

Sonuçlar nereden öğrenilir?

Sonuçlar nereden öğrenilir?
Nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler bu adres üzerinden TC kimlik no ve bilgileri ile nakil sonuçlarına ulaşabilirler: http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/lise_yerlestirme/2021_LISE_YERLES_ek_2_hjsyd45uy87jdkd/
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.