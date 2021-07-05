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2021 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları... İşte e-Okul 2021 lise puanları...

05.07.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenmiş olan LGS 2021 sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşmişti. LGS sonuçlarının 30 Haziran tarihinde açıklanmasının ardından 2021 liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri de e-Okul üzerinden yayınlandı. Lise tercihlerini yapacak olan binlerce öğrenciye rehber niteliği taşıyan yüzdelik dilimler ve puanlar merak ediliyor. Peki 2021 e-Okul lise taban puanları nasıl öğrenilir? İşte 2021 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

6 Haziran'da LGS 2021 sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşmişti. Sınav sonuçlarının 30 Haziran tarihinde açıklanmasının sonrasında liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri de e-Okul üzerinden erişime açıldı. Öğrencilere rehber niteliği taşıyan yüzdelik dilimler ve puanlar merak konusu oldu. Peki 2021 e-Okul lise taban puanları nasıl öğrenilir? İşte yüzdelik dilimler ve ayrıntılar...

İşte LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

LGS 2021 sınavı sonrası liselerin 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri de sınava katılan binlerce aday tarafından merak edilmeye başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2021 sınav sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Erişime açılan e-Okul 2021 LGS lise kontenjan bilgileri ve okulların yüzdelik dilimleri robotu, bu sene lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere rehber niteliğinde olacak.
e-Okul tercih robotu, ikamet edilmekte olan adresin ve öğrenci bilgilerinin girilmesiyle birlikte konuma yakın olan okulları listeliyor.

Geçtiğimiz yıl bazı liselerin yüzdelik dilimleri...

Geçtiğimiz yıl bazı liselerin yüzdelik dilimleri...
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ: Taban Puan: 484,38 En yüksek yüzdelik dilim: 0,7 En düşük yüzdelik dilim: 0,11 GALATASARAY LİSESİ: Taban Puan: 494,937 En yüksek yüzdelik dilim: 0,01 En düşük yüzdelik dilim: 0,02 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ-ANKARA : Taban Puan: 495,1 En yüksek yüzdelik dilim: 0,01 En düşük yüzdelik dilim: 0,09 HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ: Taban Puan: 465,87 En yüksek yüzdelik dilim: 2,44 En düşük yüzdelik dilim: 1,5 ATATÜRK LİSESİ-İZMİR: Taban Puan: 460,3406 En yüksek yüzdelik dilim: 1,07 En düşük yüzdelik dilim:0,09 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ: Taban Puan: 489,67 En yüksek yüzdelik dilim: 0,34 En düşük yüzdelik dilim: 0,06
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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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