2021 LGS liselerin boş kontenjan ve taban puanları belli oldu! İşte liselerin taban puanları 2021...

2021 LGS sınavı sonrası liselerin boş kontenjan ve taban puanlarını dikkatle takip edilirken MEB, liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını duyurdu. Birinci ve ikinci nakil tarihleri de öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte liselerin taban puanları 2021...

Liselerin boş kontenjanları belli oldu!

2021 LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımı yapan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar uzun süredir merak ediliyordu.

Boş kontenjanlar nasıl öğrenilir? 2021 yılında liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile okulların boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Diğer yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları da başladı. 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a dek sürecek ve sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak.