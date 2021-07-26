HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 LGS liselerin boş kontenjan ve taban puanları belli oldu! İşte liselerin taban puanları 2021...

2021 LGS liselerin boş kontenjan ve taban puanları belli oldu! İşte liselerin taban puanları 2021...

26.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler 2021 LGS sınavı sonrası liselerin boş kontenjan ve taban puanlarını ilgiyle takip ediyordu. Son gelişmeler dikkatle takip edilirken Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını açıkladı. Peki 2021 LGS liselerin boş kontenjan ve taban puanlarına nasıl ulaşılır? İşte liselerin taban puanları 2021...

2021 LGS sınavı sonrası liselerin boş kontenjan ve taban puanlarını dikkatle takip edilirken MEB, liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını duyurdu. Birinci ve ikinci nakil tarihleri de öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte liselerin taban puanları 2021...

Liselerin boş kontenjanları belli oldu!

2021 LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımı yapan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar uzun süredir merak ediliyordu.

Boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?

Boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?
2021 yılında liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile okulların boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
Diğer yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları da başladı. 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a dek sürecek ve sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak.
2021 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, ülke genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanlarına göre öğrenci yerleştirilecek. Buna göre sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alımı yapılacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı! 30 km sonra durabildi

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı! 30 km sonra durabildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.