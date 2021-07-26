2021 LGS nakiller ne zaman? 2021 MEB LGS 1. nakil ve 2. nakil ne zaman yapılacak?

Öğrenci ve veliler 2021 LGS nakillerinin gerçekleşeceği tarihi merak ediyor. Nakil tarihleriyle ilgili MEB takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki 2021 LGS nakiller ne zaman yapılacak?

LGS nakiller ne zaman?

2021 LGS sınavı kapsamındaki birinci ve ikinci yerleştirmenin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.

Nakillerle ilgili araştırmalar devam ederken, MEB'in internet adresi üzerinden birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. İlan edilen sonuçlara göre öğrencilerin %93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşmiş oldu.

LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmelerin ardından, ikinci nakil tarihleri de merak ediliyor.