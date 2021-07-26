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2021 LGS nakiller ne zaman? 2021 MEB LGS 1. nakil ve 2. nakil ne zaman yapılacak?

26.07.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 LGS nakilleri ve yerleştirme sonuçları öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. LGS yerleştirme sonuçlarının gerçekleşeceği tarihlerle ilgili MEB takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki 2021 LGS nakiller ne zaman? 2021 MEB LGS 1. nakil ve 2. nakil ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Öğrenci ve veliler 2021 LGS nakillerinin gerçekleşeceği tarihi merak ediyor. Nakil tarihleriyle ilgili MEB takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki 2021 LGS nakiller ne zaman yapılacak?

LGS nakiller ne zaman?

2021 LGS sınavı kapsamındaki birinci ve ikinci yerleştirmenin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.
Nakillerle ilgili araştırmalar devam ederken, MEB'in internet adresi üzerinden birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. İlan edilen sonuçlara göre öğrencilerin %93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşmiş oldu.
LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmelerin ardından, ikinci nakil tarihleri de merak ediliyor.

2021 LGS nakilleri takvimi...

2021 LGS nakilleri takvimi...
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202 tarihinde yapılacak. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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