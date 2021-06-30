2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı! 2021 LGS tercih tarihleri belli oldu!

LGS sınavında zorlu bir mücadele veren adaylar, sınavdan iyi bir puan almak için birbirleriyle yarıştı. Pandemi döneminde okullarından uzak kalan öğrenciler, iyi bir eğitim hayatı için ellerinden geleni LGS sınavında yaptı. MEB’den gelen açıklama ile birlikte 2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Yapılan bir diğer açıklamada ise 2021 LGS sınavı için tercih kılavuzunun da 30 Haziran tarihinde paylaşılacağı bilgisi verildi. Peki 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

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