2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı! 2021 LGS tercih tarihleri belli oldu!

LGS sınavında zorlu bir mücadele veren adaylar, sınavdan iyi bir puan almak için birbirleriyle yarıştı. Pandemi döneminde okullarından uzak kalan öğrenciler, iyi bir eğitim hayatı için ellerinden geleni LGS sınavında yaptı. MEB’den gelen açıklama ile birlikte 2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Yapılan bir diğer açıklamada ise 2021 LGS sınavı için tercih kılavuzunun da 30 Haziran tarihinde paylaşılacağı bilgisi verildi. Peki 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı?
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2021 LGS tercihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziranda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlanan 2021 tercih kılavuzu yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, 2021 LGS tercihleri 5 - 16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
LGS tercihleri nasıl yapılacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla detaylara ulaşacak ve LGS tercih robotu ile tercih işlemlerini yapabilecek. Tercihler meb.gov.tr ve e-Okul’dan yapılabilecek. Yapılan tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüklere onaylatılması gerekiyor.
LGS tercih takvimi
Takvime göre, Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması işlemleri 05-06 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması ise 26-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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