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2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı! İşte 2021 LGS tercih rehberi!

30.06.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran tarihinde tamamlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise adaylar, LGS tercih kılavuzları için araştırma yapmaya başladı. 8.sınıf öğrencilerinin girdikleri LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB, tercih kılavuzunun da aynı gün içerisinde açıklanacağı bilgisini paylaştı. Peki 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

LGS sınavında zorlu bir mücadele veren adaylar, sınavdan iyi bir puan almak için birbirleriyle yarıştı. Pandemi döneminde okullarından uzak kalan öğrenciler, iyi bir eğitim hayatı için ellerinden geleni LGS sınavında yaptı. MEB’den gelen açıklama ile birlikte 2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Yapılan bir diğer açıklamada ise 2021 LGS sınavı için tercih kılavuzunun da 30 Haziran tarihinde paylaşılacağı bilgisi verildi. Peki 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

2021 LGS Tercih Rehberi için TIKLAYIN!

2021 LGS tercihleri ne zaman?

2021 LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Geçtiğimiz yıl yapılan sınav göz önüne alındığında LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
LGS tercihleri için tarihler sınav sonuçlarının açıklandığı 30 Haziran tarihinde netleşecek. 2021 LGS tercih kılavuzu meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. LGS tercih kılavuzu erişime açıldığında haberimiz güncellenecektir.
Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

LGS tercihleri nasıl yapılacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla detaylara ulaşacak ve LGS tercih robotu ile tercih işlemlerini yapabilecek. Tercihler meb.gov.tr ve e-Okul’dan yapılabilecek.

Kontenjanlar belli oldu!

Kontenjanlar belli oldu!
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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