2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı! İşte 2021 LGS tercih rehberi!

LGS sınavında zorlu bir mücadele veren adaylar, sınavdan iyi bir puan almak için birbirleriyle yarıştı. Pandemi döneminde okullarından uzak kalan öğrenciler, iyi bir eğitim hayatı için ellerinden geleni LGS sınavında yaptı. MEB’den gelen açıklama ile birlikte 2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Yapılan bir diğer açıklamada ise 2021 LGS sınavı için tercih kılavuzunun da 30 Haziran tarihinde paylaşılacağı bilgisi verildi. Peki 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı? 2021 LGS Tercih Rehberi için TIKLAYIN!

2021 LGS tercihleri ne zaman?

2021 LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Geçtiğimiz yıl yapılan sınav göz önüne alındığında LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS tercihleri için tarihler sınav sonuçlarının açıklandığı 30 Haziran tarihinde netleşecek. 2021 LGS tercih kılavuzu meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. LGS tercih kılavuzu erişime açıldığında haberimiz güncellenecektir.

Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla detaylara ulaşacak ve LGS tercih robotu ile tercih işlemlerini yapabilecek. Tercihler meb.gov.tr ve e-Okul’dan yapılabilecek.