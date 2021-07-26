2021 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: LGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

LGS sınavına giren binlerce öğrencinin beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı. 5 – 16 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemleri tamamlanan LGS sınavı için adayların yerleştirme sonuçlarını bekleyişi son buldu. MEB tarafından yapılan duyuruda, LGS yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı bilgisi paylaşıldı. Adaylar yerleştirme sonuçları e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı… LGS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYIN!

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

LGS tercih sonuçlarının 26 Temmuz tarihinde açıklanacağı daha önce MEB tarafından duyurulmuştu. LGS tercih sonuçları bugün itibariyle açıklandı. LGS tercih sonuçlarını adaylar, "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı. LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti.

LGS nakil tarihleri de belli oldu! LGS tercih sonuçlarından sonra ise nakil süreci ile ilgili detaylar gündeme geldi.

İşte nakil tarihleri; * Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021 * Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021