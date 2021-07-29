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  4. 2021 Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları nasıl yapılıyor?

2021 Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları nasıl yapılıyor?

29.07.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler kayıt işlemleri için arama yapmaya başladı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, veliler çocuklarının okul kayıtlarını yaptırmak için 2021 lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Peki, 2021 lise kayıtları ne zaman başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın tercih sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından veliler, çocuklarını liseye kayıt yaptırmak için lise kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, 2021 lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları nasıl yapılıyor?

2021 LGS kayıt tarihleri

2021 Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2021 Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
LGS yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

LGS tercih ve kayıt tarihleri

LGS tercih ve kayıt tarihleri
26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
* 26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması * 02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
* 02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması * 09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
* 09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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