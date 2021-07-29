2021 Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları nasıl yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın tercih sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından veliler, çocuklarını liseye kayıt yaptırmak için lise kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, 2021 lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları nasıl yapılıyor?

2021 LGS kayıt tarihleri

2021 Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? LGS yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

LGS tercih ve kayıt tarihleri 26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

* 26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması * 02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

* 02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması * 09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı