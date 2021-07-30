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  4. 2021 MEB öğretmen il dışı atamaları: İl dışı tayin başvuruları ne zaman?

2021 MEB öğretmen il dışı atamaları: İl dışı tayin başvuruları ne zaman?

30.07.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB’e bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il dışı atama işlemleri için geri sayım başladı. İller arası tayin başvurusunda bulunmak isteyen kadrolu öğretmenler, tayin başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. İl dışı atama başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, ‘www.mebbis.meb.gov.tr’ adresinden veya ‘www.personel.meb.gov.tr’ adresinden başvurularını yapabilecek. Peki il dışı tayinler ne zaman?

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları için geri sayım başladı. Öğretmenlerin, iller arası zorunlu veya isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvuru tarihleri belli oldu. Farklı bir şehirde görev almak için il dışı tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, il dışı tayin başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte 2021 MEB öğretmen il dışı atama tarihleri!

İl dışı tayin başvuruları ne zaman?

2021 yılına ilişkin öğretmenlerin il dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Adaylar dikkat!

Adaylar dikkat!
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

40 eğitim kurumu tercih edilebilecek

40 eğitim kurumu tercih edilebilecek
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek.
Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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öğretmen ataması Öğretmen
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