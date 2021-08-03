2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Öğretmen il içi görevden ayrılma ne zaman, nasıl yapılır?

Önceki günlerde MEB il içi atama başvuru sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilanı sonrası öğretmenler il içi ilişik kesme işleminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır, başladı mı?

MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır?

Öğretmenlerin isteğe bağlı olarak il içi tayin başvurusunda bulunması işlemleri 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvurular sonrası il içi ilişik kesmenin nasıl yapılacağı merak ediliyor. İl içi atama başvuru sonuçları önceki günlerde Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilan edildi. Atama sonuçlarını öğrenmiş olan öğretmenler görevden ayrılma işlemlerine dair ayrıntıları araştırmaya başladı.

İlan edilen atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atanmış olan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İlişik kesme nasıl yapılır? Öncelikle kararnameniz okula gelecek (il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.) Daha sonra ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak. Ayrılmış olduğunuz okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek: 1) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmamalısınız. 2) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek. 3) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilmiş olacak.