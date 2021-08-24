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2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor, faziletleri neler? Aşure günü ne zaman bitiyor?

24.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayının ne zaman sonlanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zilkade, Zilhicce ve Receb ayı ile birlikte Kur’ân-ı kerimde bahsedilen dört aydan biri olan Muharrem ayında vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki 2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor, faziletleri neler? Aşure günü ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

Ağustos ayında başlayan Muharrem ayının bitiş tarihi merak ediliyor. Muharrem ayının onuncu günü 'âşûrâ günü' olarak bilinmektedir. Bugünde oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Peki 2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

'Allah’ın ayı' olarak bilinen mübarek Muharrem ayının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İslam tarihinde önemli aylar arasında bulunan Muharrem ayının bitmesine az bir süre kaldı.

7 EYLÜL'DE BİTECEK

7 EYLÜL'DE BİTECEK
Vatandaşların oruçlarını tuttuğu, ibadetlerini yaptığı ve aşurelerini yaptığı Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başlamıştı. Eylül ayında bitecek olan Muharrem ayının bitiş tarihi ise 7 Eylül.
Muharrem ayı sonrası 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.

MUHARREM AYI FAZİLETİ NEDİR?

MUHARREM AYI FAZİLETİ NEDİR?
"Muharrem” hürmet edilen anlamına gelmektedir. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret etmektedir.
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aşure tarifi

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