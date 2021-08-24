2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor, faziletleri neler? Aşure günü ne zaman bitiyor?

Ağustos ayında başlayan Muharrem ayının bitiş tarihi merak ediliyor. Muharrem ayının onuncu günü 'âşûrâ günü' olarak bilinmektedir. Bugünde oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Peki 2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

'Allah’ın ayı' olarak bilinen mübarek Muharrem ayının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İslam tarihinde önemli aylar arasında bulunan Muharrem ayının bitmesine az bir süre kaldı.

7 EYLÜL'DE BİTECEK Vatandaşların oruçlarını tuttuğu, ibadetlerini yaptığı ve aşurelerini yaptığı Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başlamıştı. Eylül ayında bitecek olan Muharrem ayının bitiş tarihi ise 7 Eylül.

Muharrem ayı sonrası 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.