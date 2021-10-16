2021 ÖGG sınavı ne zaman? 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı saat kaçta?

ÖGG sınavı merakla takip ediliyor. Özel güvenlik görevlisi olabilmek isteyen adayların takip ettiği ÖGG sınavı için az bir süre kaldı. Peki 2021 ÖGG sınavı ne zaman ve saat kaçta?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Temel eğitim ve yenileme başlıkları altında düzenlenen ÖGG sınavı için oldukça az bir süre kaldı. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşların katılacakları sınavın ardından sertifika için bir adım daha geride kalmış olacak.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için belirli aşamalardan geçmekte olan adaylar son olarak temel eğitim sınavına da katılacak. 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme ÖGG sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda eğitim programına katılmanız ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 defa düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.