2021 öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak? Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne kadar?

Öğretmenler öğretim yılı için yapılacak olan hazırlık ödemesinin miktarını ve ödeme tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki 2021 öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak?

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüz yüze eğitim başlamasına az bir süre kala öğretim yılı hazırlık ödemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 6 Eylül tarihinden "yüz yüze" eğitim başlayacak. Öğretmenler bu sebeple hazırlık ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdüren ve öğrencileri ile bir araya gelmeye hazırlanan öğretmenler, "Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak?" sorusunu merak ederken, konu ile ilgili bilgilendirme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklama ile beraber öğretmenlerin hazırlık döneminde alacağı ücret ve tarihi de belli oldu.