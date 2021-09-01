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2021 öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak? Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne kadar?

01.09.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğretmenler öğretim yılı için yapılacak olan hazırlık ödemesini araştırmaya koyuldu. "Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak?" sorusu merak edilirken, öğretim ücretinin miktarı da merak ediliyor. Peki 2021 öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak? Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne kadar? İşte MEB'in açıklaması ve ayrıntılar...

Öğretmenler öğretim yılı için yapılacak olan hazırlık ödemesinin miktarını ve ödeme tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki 2021 öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak?

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüz yüze eğitim başlamasına az bir süre kala öğretim yılı hazırlık ödemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 6 Eylül tarihinden "yüz yüze" eğitim başlayacak. Öğretmenler bu sebeple hazırlık ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdüren ve öğrencileri ile bir araya gelmeye hazırlanan öğretmenler, "Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak?" sorusunu merak ederken, konu ile ilgili bilgilendirme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklama ile beraber öğretmenlerin hazırlık döneminde alacağı ücret ve tarihi de belli oldu.

HAZIRLIK DÖNEMİ ÜCRETİ NE KADAR?

HAZIRLIK DÖNEMİ ÜCRETİ NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere ilgili yazı gönderildi ve gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu sene 1250 TL olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021 tarihinden itibaren yapılacağı bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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