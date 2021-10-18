HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

2021 Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

18.10.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim süreci sürerken vaka sayısının artışı ile birlikte 'Okullar kapanacak mı?' sorusu merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den peş peşe açıklamalar geldi. Peki 2021 okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte merak edilenler...

Bu sene 6 Eylül tarihinde başlayan yüz yüze eğitim süreci devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka sayısının artışı ile beraber 'Okullar kapanacak mı?' sorusu araştırılıyor. Peki 2021 Ekim ayında okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Ekim ayının sonları gelirken Koronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Öğrenci ve veliler 'Yüz yüze eğitim biter mi?' sorusunu araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceki günlerde yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim konusunda kararlılık vurgusu yapmıştı. Bakan Özer'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bir açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim süreci hakkında şu şekilde konuştu: "2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise katıldığı bir canlı yayında 'Okullar kapatılır mı?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.