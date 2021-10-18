2021 Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Bu sene 6 Eylül tarihinde başlayan yüz yüze eğitim süreci devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka sayısının artışı ile beraber 'Okullar kapanacak mı?' sorusu araştırılıyor. Peki 2021 Ekim ayında okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Ekim ayının sonları gelirken Koronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Öğrenci ve veliler 'Yüz yüze eğitim biter mi?' sorusunu araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceki günlerde yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim konusunda kararlılık vurgusu yapmıştı. Bakan Özer'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim süreci hakkında şu şekilde konuştu: "2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz."