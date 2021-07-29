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  4. 2021 polislik taban puanları! İşte 2021 PMYO polislik başarı sıralaması...

2021 polislik taban puanları! İşte 2021 PMYO polislik başarı sıralaması...

29.07.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler pek çok bölümün taban puanlarını merak ediyor. Sonuçların ilanı sonrası PMYO polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar polislik taban puanlarını araştırmaya koyuldu. Peki 2021 polislik taban puanları ne kadar? İşte 2021 PMYO polislik başarı sıralaması...

PMYO polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar sınav sonuçları sonrası polislik taban puanlarını araştırıyor. Taban puanlarının yanında başarı sıralaması da merak ediliyor. Peki 2021 polislik taban puanları ne kadar?

2021 polislik taban puanları...

Polis adayı olmak isteyen binlerce öğrenci YKS sonuçları sonrası polislik taban puanlarını merak ediyor.
2021 PMYO Polislik başvurusu için "Polislik kaç puan?" sorusu araştırılıyor. Başvuru için YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 150 puan almak gerekiyor.

150 ve üstü alanlar başvurabiliyor

150 ve üstü alanlar başvurabiliyor
150 ve üstü alarak barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabiliyor.
2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmış değil. Fakat geçtiğimiz beş yılın puanları şu şekilde: 2016= 270, 2017= 260, 2018= 260, 2019= 250.
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Anahtar Kelimeler:
polis
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