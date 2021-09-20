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2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi...

20.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27.Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne 8 bin adayın alınacağı duyurulmuştu. Tamamlanan sınav sürecinin ardından şimdi gözler POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte POMEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi...

POMEM mülakat sonuçları düzenlenen sınav sonrası merak ediliyor. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Peki 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı POMEM mülakat sonuçları sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor.
Fiziki yeterlilik sınavında başarı göstermiş olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından sınava girmekte. Yapılan değerlendirme süreci sonrasında ise sonuçlar adayların erişimine açılmakta.
Ayrıca adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmekte. Sınava katılım göstermiş olan adaylar 27.Dönem POMEM sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu ancak POMEM sonuçları için henüz EGM PA'dan açıklama gelmiş değil.
Sınav sonuçları açıklanması durumunda adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Aynı zamanda adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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