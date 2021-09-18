HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2021 TEKNOFEST ne zaman yapılacak? 2021 TEKNOFEST kuralları neler?

2021 TEKNOFEST ne zaman yapılacak? 2021 TEKNOFEST kuralları neler?

18.09.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar başvuruları yapmaya başladı. İlgiyle takip edilen festivale www.teknofest.orgweb sitesi üzerinden online başvurular yapılabiliyor. Peki 2021 TEKNOFEST ne zaman yapılacak? 2021 TEKNOFEST kuralları neler? İşte merak edilenler...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu sene de ziyaretçilere açılacak. Ziyaret etmek isteyen vatandaşlar festivalin tarihini ve kuralları araştırmaya koyuldu. Peki 2021 TEKNOFEST ne zaman yapılacak ve pandemi sebebiyle festivale katılım kuralları neler?

TEKNOFEST NE ZAMAN YAPILACAK?

Her sene büyük bir ilgi ve merakla takip edilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tarihi merak ediliyor.
TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

KURALLARI NELER?

KURALLARI NELER?
Katılımcıların ilk olarak TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile beraber istenen bilgileri girmeleri gerekmekte. Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanmış olan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.
Covid-19 aşısı olmamış ya da tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuca sahip olan PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanmış olacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

Dünyayı korkutan sıcaklık uyarısı: Felaket yolda

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.