2021 TEKNOFEST ne zaman yapılacak? 2021 TEKNOFEST kuralları neler?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu sene de ziyaretçilere açılacak. Ziyaret etmek isteyen vatandaşlar festivalin tarihini ve kuralları araştırmaya koyuldu. Peki 2021 TEKNOFEST ne zaman yapılacak ve pandemi sebebiyle festivale katılım kuralları neler?

TEKNOFEST NE ZAMAN YAPILACAK?

Her sene büyük bir ilgi ve merakla takip edilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tarihi merak ediliyor.

TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

KURALLARI NELER? Katılımcıların ilk olarak TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile beraber istenen bilgileri girmeleri gerekmekte. Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanmış olan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.