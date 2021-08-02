2021 üniversite tercihleri başladı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Haziran ayında yapılan 2021 YKS sınavının sonuçları, geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Üniversite tercihi için gün sayan adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki 2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri başladı mı?

Haziran ayında düzenlenen 2021 YKS sınavı sonrası sınav sonuçları ilan edilmişti. Sonuçların ilan edilen tarihten daha erken açıklamasının ardından tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri 5 Ağustos 2021 itibariyle başlayacak. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfası üzerinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan 13 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin web sitesinde bulunan duyuruya göre, YKS'ye girmiş olan adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.