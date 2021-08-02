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2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

02.08.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26-27 Temmuz tarihlerinde yapılan 2021 YKS sınavının sonuçları, ÖSYM internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınav sonuçlarının ilanı sonrası tercih takvimi adayların gündeminde yerini aldı. Peki 2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2021 YKS sınavının sonuçları, geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Sonuçların erken açıklanması sonrası tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki 2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 YKS sınavı sonrası sınav sonuçları ilan edilmişti. Sonuçların ilan edilmiş olan tarihten daha erken açıklaması sonrası tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri 5 Ağustos itibariyle başlayacak. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfası üzerinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan 13 Ağustos 2021 tarihine dek yapabilecek.

5-13 Ağustos arası yapılacak

5-13 Ağustos arası yapılacak
ÖSYM'nin web sitesinde bulunan duyuruya göre, YKS'ye girmiş olan adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapacak.
Ayrıca adayların, güvenlik açısından kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini kimse ile paylaşmamaları gerekli.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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