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2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

26.09.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçları, ilk yerleştirmeler sonrası merak ediliyor. Ek tercihlerin de 20-23 Eylül 2021 tarihlerinde tamamlanması sonrası adaylar yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Ek tercih başvuruları için 23 Eylül son gündü. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilgiyle takip ediliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan açıklamalar bu sebeple takip ediliyor. 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek tercihleri 20-23 Eylül 2021 tarihlerinde tamamlanmıştı. Yerleştirme sonuçları açıklandı.
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz açıklanmadı. Fakat YKS ek tercihleri ile üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 , elektronik kayıtları ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kılavuz bilgilerine bakıldığında YKS ek tercih sonuçlarının 4 Ekim 2021 tarihine kadar açıklanması gerekecek.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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