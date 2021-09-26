2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Ek tercih başvuruları için 23 Eylül son gündü. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilgiyle takip ediliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan açıklamalar bu sebeple takip ediliyor. 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek tercihleri 20-23 Eylül 2021 tarihlerinde tamamlanmıştı. Yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz açıklanmadı. Fakat YKS ek tercihleri ile üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 , elektronik kayıtları ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.