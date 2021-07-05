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2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

05.07.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce adayın katıldığı YKS 2021, 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde tamamlanmıştı. ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuçlar ve tercih süreci adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarı kitapçıkları da ÖSYM tarafından yayınlanmıştı. Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS 2021 sınavı, 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde tamamlanmıştı. Üç oturumu da gerçekleşen sınavda, ilan edilecek sonuçlar ve tercih süreci adaylar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. YKS 2021 oturumları sonrası soru ve cevap anahtarı kitapçıkları da ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sonuçları ilan tarihi ne zaman?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Heyecanla beklenen ve binlerce adayın katılım gösterdiği YKS 2021 sınavı Haziran ayı içerisinde iki oturum şeklinde tamamlandı.
Sınavın ardından geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından soru ve cevap anahtarlarını içeren kitapçık da yayınlanmıştı. Adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürdürmeye devam ediyor.
Puanların açıklanmasının ardından tercih maratonu başlamış olacak. Adaylar bu nedenle "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu merak ediyor.

YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak!

YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak!
YKS 2021 sınavının sonuçları ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre 4 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulmuş olacak.

Sonuçlardan sonra tercih maratonu başlayacak

Sonuçlardan sonra tercih maratonu başlayacak
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin sonrasında ise üniversite tercihleri için önemli süreç başlamış olacak. ÖSYM tarafından üniversite tercihleriyle ilgili olarak henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak tercihlerle ilgili de resmi tarih açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.
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ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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