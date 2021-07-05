2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS 2021 sınavı, 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde tamamlanmıştı. Üç oturumu da gerçekleşen sınavda, ilan edilecek sonuçlar ve tercih süreci adaylar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. YKS 2021 oturumları sonrası soru ve cevap anahtarı kitapçıkları da ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sonuçları ilan tarihi ne zaman?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Heyecanla beklenen ve binlerce adayın katılım gösterdiği YKS 2021 sınavı Haziran ayı içerisinde iki oturum şeklinde tamamlandı.

Sınavın ardından geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından soru ve cevap anahtarlarını içeren kitapçık da yayınlanmıştı. Adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürdürmeye devam ediyor.

Puanların açıklanmasının ardından tercih maratonu başlamış olacak. Adaylar bu nedenle "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu merak ediyor.

YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak! YKS 2021 sınavının sonuçları ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre 4 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulmuş olacak.