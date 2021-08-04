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  4. 2021 YKS tercih kılavuzu: YKS tercihleri ne zaman, tercihler nasıl yapılır?

2021 YKS tercih kılavuzu: YKS tercihleri ne zaman, tercihler nasıl yapılır?

04.08.2021 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ilanı sonrası YKS tercih kılavuzu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Perşembe günü başlayacak olan tercih süreci bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu ile uzatılmıştı. Peki 2021 YKS tercih kılavuzu: YKS tercihleri ne zaman, tercihler nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

2021 YKS tercih kılavuzu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Tercih süreci, Perşembe günü başlayacak. Ülkemizde meydana gelen yangın olayları sebebiyle üniversite tercihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu ile uzatıldı. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman? İşte YKS tercih kılavuzu...

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS sınav sonuçları ilanı sonrası ÖSYM tercih kılavuzu 2021 öğrenciler tarafından merak ediliyor.
05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacağı bilinen 2021-YKS tercih işlemleri sürecinde adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre yapabilecek.
Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacak.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2021 YKS tercih kılavuzuna bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://www.osym.gov.tr/TR,21235/2021-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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