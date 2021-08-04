2021 YKS tercih kılavuzu: YKS tercihleri ne zaman, tercihler nasıl yapılır?

2021 YKS tercih kılavuzu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Tercih süreci, Perşembe günü başlayacak. Ülkemizde meydana gelen yangın olayları sebebiyle üniversite tercihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu ile uzatıldı. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman? İşte YKS tercih kılavuzu...

YKS sınav sonuçları ilanı sonrası ÖSYM tercih kılavuzu 2021 öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacak.