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2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihler ne zaman bitiyor?

07.08.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 YKS tercih işlemlerinin ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. YKS üniversite tercihleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunmuş ve tercihlerin tarihi uzatılmıştı. Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihler ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 2021 YKS tercih süreci uzatılmıştı. Adaylar üniversite seçimlerini yapmak üzere süreci takip ederken, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 yılı YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde başlamış durumda.
YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından bir tarih verilmedi fakat elektronik kayıtların 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olması sebebiyle Ağustos ayının son haftasında açıklanması beklenmekte.
İlgiyle takip edilen YKS üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

5 - 20 Ağustos arası tercihler yapılacak

5 - 20 Ağustos arası tercihler yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günlerde tercih tarihleriyle ilgili değişikliği şöyle duyurmuştu; “Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum”
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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