2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihler ne zaman bitiyor?

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 2021 YKS tercih süreci uzatılmıştı. Adaylar üniversite seçimlerini yapmak üzere süreci takip ederken, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 yılı YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde başlamış durumda.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından bir tarih verilmedi fakat elektronik kayıtların 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olması sebebiyle Ağustos ayının son haftasında açıklanması beklenmekte.

İlgiyle takip edilen YKS üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.