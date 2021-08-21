2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS üniversite tercihlerinin açıklanma tarihi...

2021 YKS sınavı sonrası tercih maratonu başlamıştı. Sürecin sonu geldi ve 20 Ağustos itibariyle tercihler sona erdi. Konuyla ilgili 'YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu araştırılmaya başlandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 YKS sınavı sonrası üniversite yerleştirme süreci devam ederken, heyecan içinde olan öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi takip etmeye koyuldu.

ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuz sonrası tercih sonuçları ile ilgili detaylar da belli oldu.

TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ 05 Ağustos tarihinde başlamış olan 2021 YKS tercih işlemleri 20 Ağustos günü yani dün itibariyle sona erdi. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri gerçekleştirdi.