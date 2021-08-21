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2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS üniversite tercihlerinin açıklanma tarihi...

21.08.2021 03:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merakla takip ediliyor. ÖSYM tarafından yapılmış olan 2021 YKS sınavının ardından adaylar tercihlerini yapmaya başlamıştı. Ağustos ayında başlayan tercih süreci dün sona erdi ve tercih işlemleri tamamlanmış oldu. Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS üniversite tercihlerinin açıklanma tarihi...

2021 YKS sınavı sonrası tercih maratonu başlamıştı. Sürecin sonu geldi ve 20 Ağustos itibariyle tercihler sona erdi. Konuyla ilgili 'YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu araştırılmaya başlandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 YKS sınavı sonrası üniversite yerleştirme süreci devam ederken, heyecan içinde olan öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi takip etmeye koyuldu.
ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuz sonrası tercih sonuçları ile ilgili detaylar da belli oldu.

TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ

TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ
05 Ağustos tarihinde başlamış olan 2021 YKS tercih işlemleri 20 Ağustos günü yani dün itibariyle sona erdi. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri gerçekleştirdi.

AĞUSTOS'TA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

AĞUSTOS'TA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz ilan edilmedi. Ancak, üniversite kayıtlarının Eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle tercih sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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