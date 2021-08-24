2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak düzenlenmişti. Sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih maratonun sonlanması sonrası tercih sonuçları ile ilgili gelişmeler merak ediliyor.

Adaylar YKS tercihlerini önceki günlerde gerçekleştirmişti. Merkezi olarak düzenlenen YKS oturumlarına girmiş olan adaylar tercihlerini 5 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri aralığında yayımlananmış olan kılavuzdaki bilgilere göre gerçekleştirdiler.

Geçtiğimiz sene 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.

Bu sene tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan üniversite kayıtları ise 31 Ağustos tarihinde elektronik olarak başlamış olacak.