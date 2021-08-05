2021 YKS tercihleri başladı! 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

Binlerce öğrencinin beklediği 2021 YKS tercihleri bugün başladı! 2021 eğitim – öğretim döneminde pandemi nedeniyle zor günler geçirdi. YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih işlemleri ile ilgili olarak da aramalar hız kazandı. Beklenen YKS tercihleri 5 Ağustos itibariyle başladı. Tercih işlemleri 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Peki, 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır?
2021 YKS tercihleri başladı!
YKS tercih tarihleri ÖSYM’den gelen ilk açıklamada 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktı.
Ancak ülkemizin birçok ilinde çıkan yangınlar sebebiyle bu tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.
YKS tercihleri, bugün 5 Ağustos tarihinde ÖSYM’nin AİS adresi üzerinden alınmaya başlandı.
2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
1 milyondan fazla adayın tercih sürecine dahil olacağı YKS yerleştirme aşaması, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.
YKS tercih sonuçları, 20 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinin bitiminde erişime açılacak.
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