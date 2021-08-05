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2021 YKS tercihleri başladı! 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

05.08.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adayların tercih heyecanı da başlamış oldu. İlk olarak ÖSYM başkanı tarafından 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercih işlemlerinin süresinin 20 Ağustos’a kadar uzatıldığını açıkladı. Peki 2021 YKS tercih işlemleri nasıl yapılır?

Binlerce öğrencinin beklediği 2021 YKS tercihleri bugün başladı! 2021 eğitim – öğretim döneminde pandemi nedeniyle zor günler geçirdi. YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih işlemleri ile ilgili olarak da aramalar hız kazandı. Beklenen YKS tercihleri 5 Ağustos itibariyle başladı. Tercih işlemleri 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Peki, 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır?

2021 YKS tercihleri başladı!

YKS tercih tarihleri ÖSYM’den gelen ilk açıklamada 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktı.
Ancak ülkemizin birçok ilinde çıkan yangınlar sebebiyle bu tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.
YKS tercihleri, bugün 5 Ağustos tarihinde ÖSYM’nin AİS adresi üzerinden alınmaya başlandı.

2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
1 milyondan fazla adayın tercih sürecine dahil olacağı YKS yerleştirme aşaması, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.
YKS tercih sonuçları, 20 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinin bitiminde erişime açılacak.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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