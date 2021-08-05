2021 YKS tercihleri başladı! 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

Binlerce öğrencinin beklediği 2021 YKS tercihleri bugün başladı! 2021 eğitim – öğretim döneminde pandemi nedeniyle zor günler geçirdi. YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih işlemleri ile ilgili olarak da aramalar hız kazandı. Beklenen YKS tercihleri 5 Ağustos itibariyle başladı. Tercih işlemleri 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Peki, 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır?