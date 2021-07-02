2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS 2021 sınavı 26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Üç oturumun yapıldığı sınavda binlerce aday katılım göstermişti. Sınav sonrası adaylar, ÖSYM tarafından ilan edilecek tercih tarihlerini beklemeye koyuldu. YKS tercihleri aday işlemleri sayfasından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, tercihler ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Binlerce adayın katılım gösterdiği YKS 2021 Haziran ayı içerisinde iki oturum şeklinde tamamlandı.

Adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sınav sonrası ÖSYM tarafından soru ve cevap anahtarlarını içeren kitapçık da yayınlanmıştı.

Puanların açıklanması sonrası tercih maratonu başlamış olacak. "YKS tercihleri ne zaman?" sorusu adaylar tarafından sıkça araştırılıyor.

Sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak! Sınavın sonuçları ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre 4 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulmuş olacak.