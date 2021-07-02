HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman başlıyor?

2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman başlıyor?

02.07.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2021 sınavı 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde tamamlanmıştı. Binlerce aday sınav sonrası ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuçları ve tercih sürecini bekliyor. ÖSYM takvimi ile belirlenmiş olan tarihlere göre YKS tercihleri aday işlemleri sayfasından gerçekleştirilecek. Adaylar "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusunu merak ediyor. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS 2021 sınavı 26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Üç oturumun yapıldığı sınavda binlerce aday katılım göstermişti. Sınav sonrası adaylar, ÖSYM tarafından ilan edilecek tercih tarihlerini beklemeye koyuldu. YKS tercihleri aday işlemleri sayfasından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, tercihler ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Binlerce adayın katılım gösterdiği YKS 2021 Haziran ayı içerisinde iki oturum şeklinde tamamlandı.
Adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sınav sonrası ÖSYM tarafından soru ve cevap anahtarlarını içeren kitapçık da yayınlanmıştı.
Puanların açıklanması sonrası tercih maratonu başlamış olacak. "YKS tercihleri ne zaman?" sorusu adaylar tarafından sıkça araştırılıyor.

Sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak!

Sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak!
Sınavın sonuçları ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre 4 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulmuş olacak.

Sonuçlar sonrasında tercih maratonu başlayacak

Sonuçlar sonrasında tercih maratonu başlayacak
YKS 2021 sonuçlarının ilan edilmesinin sonrasında ise üniversite tercihleri için süreç başlamış olacak. ÖSYM tarafından üniversite tercihleriyle ilgili olarak henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak resmi tarih açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Sokak ortasında vahşet! Demir profille öldürüldü

Sokak ortasında vahşet! Demir profille öldürüldü

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli zammı belli oluyor

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

'Elmalı davası'ndaki çocukların babası ilk kez konuştu

'Elmalı davası'ndaki çocukların babası ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.