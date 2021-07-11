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2021 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

11.07.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı da yaklaşırken müslümanlar "Zilhicce ayı ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı. Hac ve kurban ayı olarak bilinen Zilhicce ayı faziletleri bu ay içerisinde ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte ayrıntılar...

Zilhicce ayı, hac ve kurban ayı olarak bilinen çeşitli ibadetlerin gerçekleştirildiği bir ay olarak biliniyor. Bu ay içerisinde ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar Zilhicce ayı faziletlerini ve Zilhicce ayının ne zaman başladığını merak ediyor. Peki 2021 Zilhicce ayı ne zaman, kaç gün oruç tutulur?

Zilhicce ayı ne zaman?

Kurban ibadetinin de gerçekleştirildiği ‘Hac ayı’ manasına gelen Zilhicce ayında kurban ibadeti de yapılmakta.
Vatandaşlar Zilhicce ayını merakla beklerken, bu ay içerisinde çeşitli ibadetler yapacak olan kişiler de Diyanet’in konuyla ilgili açıkladıklarını ve Zilhicce ayının ne zaman başladığını merak ediyor.
Müslümanların ilgiyle takip ettiği Zilhicce ayı, bu sene 11 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos'ta sona erecek.
Kur'an'da Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi ifade edilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Ayrıca Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber; “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” şeklinde buyurmuştur.

Zilhicce orucu ne zaman tutulur?

Zilhicce orucu ne zaman tutulur?
Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen kişiler tamamını tutabileceği gibi isteyenler birkaç gününü de tutabilmektedir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Hz. Peygamber, bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) şeklinde buyurmuştur.
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Kurban Bayramı Oruç

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