2021 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

Kur'an'da Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi ifade edilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Ayrıca Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber; “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” şeklinde buyurmuştur.