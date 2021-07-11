2021 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

Zilhicce ayı, hac ve kurban ayı olarak bilinen çeşitli ibadetlerin gerçekleştirildiği bir ay olarak biliniyor. Bu ay içerisinde ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar Zilhicce ayı faziletlerini ve Zilhicce ayının ne zaman başladığını merak ediyor. Peki 2021 Zilhicce ayı ne zaman, kaç gün oruç tutulur?

Zilhicce ayı ne zaman?

Kurban ibadetinin de gerçekleştirildiği ‘Hac ayı’ manasına gelen Zilhicce ayında kurban ibadeti de yapılmakta.

Vatandaşlar Zilhicce ayını merakla beklerken, bu ay içerisinde çeşitli ibadetler yapacak olan kişiler de Diyanet’in konuyla ilgili açıkladıklarını ve Zilhicce ayının ne zaman başladığını merak ediyor.

Müslümanların ilgiyle takip ettiği Zilhicce ayı, bu sene 11 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos'ta sona erecek.

Kur'an'da Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi ifade edilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Ayrıca Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber; “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” şeklinde buyurmuştur.