HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2022 BAYRAM NAMAZI SAATİ: Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saati!

2022 BAYRAM NAMAZI SAATİ: Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saati!

09.07.2022 05:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı namazı saatleri, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, cemaatle birlikte bayram namazı kılmak isteyen çok sayıda kişi "Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi Ankara, İzmir, İstanbul il il kurban bayramı namaz vakti...

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, birçok kişinin gündeminde bulunuyor. Kurban Bayramı namazı bugün cemaatle birlikte kılınacak. Peki Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Ankara, İzmir, İstanbul için kurban bayramı namaz vakti ve ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini paylaştı.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrası belli oldu. İstanbul'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte saat 06.15'te kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Ankara'da ikamet eden vatandaşlar bayram namazını cemaatle birlikte kılınacak saat 06.03'te kılacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ
İzmir'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi (bugün) saat 06.29'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki Bayram Namazı saatleri şu şekilde: Adana 06.00, Adıyaman 05.46, Afyonkarahisar 06.15, Ağrı 05.22, Aksaray 06.02, Amasya 05.49, Ankara 06.03, Antalya 06.18, Ardahan 05.20, Artvin 05.24, Aydın 06.28,
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bayram namazı Ankara İstanbul İzmir bayram namaz saati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.