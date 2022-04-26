HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2022 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı mı?

2022 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı mı?

26.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili kaç gün? sorusunun yanıtı Ramazan Bayramı'nı tatile çıkarak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla memlekete giderek sevdikleri ve yakınlarıyla özlem gidermeyi düşünen kişiler tarafından merak konusu oldu. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuya ilişkin karar alınıp alınmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? İşte detaylar...

Bayram tatili uzatıldı mı? Hem özel sektör çalışanları hem de kamu kurumlarında çalışan kişiler dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor. Öte yandan Kabine toplantısında alınan kararlar da internette araştırılmaya başlandı. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.
Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI MI?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI MI?
2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.
Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecekti. Önceki yıllarda olduğu gibi Çarşamba gününün ardından hafta sonu ile birleşme kararı alınması ve Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyordu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Kritik toplantının saati belli oldu! Maske kararı...

Kritik toplantının saati belli oldu! Maske kararı...

Pakistanlı çete dehşeti! Taksim Meydanı'nda gezerken kaçırıldılar

Pakistanlı çete dehşeti! Taksim Meydanı'nda gezerken kaçırıldılar

İlginizi Çekebilir

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.