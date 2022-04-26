2022 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı mı?

Bayram tatili uzatıldı mı? Hem özel sektör çalışanları hem de kamu kurumlarında çalışan kişiler dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor. Öte yandan Kabine toplantısında alınan kararlar da internette araştırılmaya başlandı. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI MI? 2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.