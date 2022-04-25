2022 BAYRAM TATİLİ SON DAKİKA UZATILDI MI? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 9 gün oldu mu? Kabine toplantısında ne karar çıkacak?

Bayram tatili uzatıldı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala internette araştırma yapıyor. Kabine Toplantısı, 25 Nisan 2022 Pazartesi (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 2022 bayram tatili uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 9 gün oldu mu? Kabine toplantısında ne karar çıkacak? Konuya dair detaylar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor.

Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecek. Fakat önceki yıllarda olduğu gibi Çarşamba gününün ardından hafta sonu ile birleşme kararı alınırsa Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkabilir.

Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklama geldiğinde 9 günlük süreç resmiyet kazanmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZADI MI? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının belirlenmesi bekleniyor.