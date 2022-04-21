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  4. 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son durum ve gelişmeler...

2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son durum ve gelişmeler...

21.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı 3 bin bekçi alımı konusunda açıklama yapılmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son durum ve gelişmeler...

2022 Bekçi alımı başvuruları binlerce kişinin gündeminde. Gözler konuya ilişkin yapılacak yeni açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? soru ve konu başıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin son durum ve gelişmelere haberimizde yer verdik.

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından, 3 bin bekçi alımı için ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Geçtiğimiz yıl bekçi alımı aşamasında adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartların olup olmadığı aranmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.)
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Anahtar Kelimeler:
bekçi İçişleri Bakanlığı
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