2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? Anlam ve önemi nedir?

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Ayı sürerken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? Anlam ve önemi nedir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan Ayı dolayısıyla bu sene ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınırken, ilk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ? Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. günüdür. Kadir Gecesi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed, inananlara namaz kılmayı emir buyur etmiştir.

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."