2022 KPSS lisans başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman?

İki yılda bir düzenlenen KPSS lisans sınavının bu yıl düzenlenmesi bekleniyor. KPSS lisans sınavına girmek isteyen adaylar şimdiden başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. Peki 2022 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamuya personel atamasında kullanılan puanları belirlemek için bazı alanlarda KPSS sınavları gerçekleştiriliyor.

İki senede bir gerçekleştirilen lise mezunu yani ortaöğretim KPSS ile ön lisans KPSS için 2022 yılında başvuru alımı yapılacak.

SINA TAKVİMİ SONRASI BELLİ OLACAK 2022 ÖSYM sınav takvimi ise henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 2022 yılına ilişkin sınav takvimi yayımlandığında KPSS başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş olacak.