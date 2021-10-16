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2022 KPSS lisans başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman?

16.10.2021 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS lisans sınavı tarihi merak ediliyor. İki yılda bir düzenlenen KPSS lisans sınavı bu yıl düzenlenecek. Peki 2022 KPSS lisans başvuruları ne zaman? ÖSYM lisans KPSS başvuruları ne zaman? İşte sınav hakkındaki ayrıntılar...

İki yılda bir düzenlenen KPSS lisans sınavının bu yıl düzenlenmesi bekleniyor. KPSS lisans sınavına girmek isteyen adaylar şimdiden başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. Peki 2022 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamuya personel atamasında kullanılan puanları belirlemek için bazı alanlarda KPSS sınavları gerçekleştiriliyor.
İki senede bir gerçekleştirilen lise mezunu yani ortaöğretim KPSS ile ön lisans KPSS için 2022 yılında başvuru alımı yapılacak.

SINA TAKVİMİ SONRASI BELLİ OLACAK

SINA TAKVİMİ SONRASI BELLİ OLACAK
2022 ÖSYM sınav takvimi ise henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 2022 yılına ilişkin sınav takvimi yayımlandığında KPSS başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş olacak.
Ancak KPSS lisans sınavına ilişkin tarih duyurusu ve yeni bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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