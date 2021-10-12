2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2022 hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Kurban Bayramı'nda her yıl kurban kesilir ve kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kurban Bayramı'nda hasta ziyaretleri yapılır, küsler barışır, sevgi ve saygı çoğalır. Kurban Allah için veya adak için kesilen hayvana denir. İşte merak edilenler...
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz 2022 Pazar, 3. günü 11 Temmuz 2022 Pazartesi ve 4. günü 12 Temmuz 2022 Salı kutlanacak.
İŞTE DİĞER DİNİ GÜNLERİN TARİHİ 2022
* Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
* Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
* Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
* Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
* Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
* Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
* Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
* Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
* Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
* Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
* Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
* Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
* Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
* Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
* Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
* Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
* Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
* Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma