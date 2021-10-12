2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2022 hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Kurban Bayramı'nda her yıl kurban kesilir ve kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kurban Bayramı'nda hasta ziyaretleri yapılır, küsler barışır, sevgi ve saygı çoğalır. Kurban Allah için veya adak için kesilen hayvana denir. İşte merak edilenler...