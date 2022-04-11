2022 LGS ne zaman yapılacak? LGS başvuru ücreti ne kadar? MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır?

2022 LGS ne zaman yapılacak? 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre; başvurular, Bakanlık tarafından 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında merkezi olarak gerçekleştirilecek. Peki LGS ne zaman yapılacak? LGS başvuru ücreti ne kadar? MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır? Sınava ilişkin bilgileri sizler için derledik.

2022 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS (Liselere Giriş Sınavı) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayında yapılacak. 5 Haziran’da gerçekleştirilecek sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

LGS için başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak.

LGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR? Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, LGS sınavı ve ücretine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: ‘’Merkezi sınav başvuruları, yurtdışında E-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler hariç, bütün 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık aracılığıyla merkezi olarak gerçekleştirilecektir. LGS başvuruları Bakanlık tarafından gerçekleştirileceği için öğrenciler sınav için ayrıca bir başvuruda bulunmayacak ve işlem yapmayacaklar. Başvurular tamamen ücretsiz olacaktır.’’

MEB LİSELERE GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR? LGS başvuru ücretlerinin yatırıldığı bankalar şu şekilde: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)