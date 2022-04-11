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  4. 2022 LGS ne zaman yapılacak? LGS başvuru ücreti ne kadar? MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır?

2022 LGS ne zaman yapılacak? LGS başvuru ücreti ne kadar? MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır?

11.04.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 LGS ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından merak konusu oldu. Her sene gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı ile adaylar, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve meslek liselerine yerleşiyor. Peki LGS ne zaman yapılacak? LGS başvuru ücreti ne kadar? MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır? İşte sınava ilişkin merak edilenler...

2022 LGS ne zaman yapılacak? 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre; başvurular, Bakanlık tarafından 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında merkezi olarak gerçekleştirilecek. Peki LGS ne zaman yapılacak? LGS başvuru ücreti ne kadar? MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır? Sınava ilişkin bilgileri sizler için derledik.

2022 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS (Liselere Giriş Sınavı) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayında yapılacak. 5 Haziran’da gerçekleştirilecek sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
LGS için başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak.

LGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

LGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, LGS sınavı ve ücretine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: ‘’Merkezi sınav başvuruları, yurtdışında E-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler hariç, bütün 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık aracılığıyla merkezi olarak gerçekleştirilecektir. LGS başvuruları Bakanlık tarafından gerçekleştirileceği için öğrenciler sınav için ayrıca bir başvuruda bulunmayacak ve işlem yapmayacaklar. Başvurular tamamen ücretsiz olacaktır.’’

MEB LİSELERE GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

MEB LİSELERE GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
LGS başvuru ücretlerinin yatırıldığı bankalar şu şekilde: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,
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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanı
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